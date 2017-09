Antonio Gasalla destrozó a Fátima Florez: "¿Vos me viste salir a llorar en todos los canales?"

Antonio Gasalla le sigue pegando duro a Fátima Florez a raíz del sketch de la empleada pública, que ambos artistas protagonizan en el programa de Susana Giménez.

Este miércoles, en diálogo con Infama, el capocómico reavivó la llama de la discordia con algunas declaraciones altisonantes que disparó en diálogo con Infama cuando el notero le preguntó sobre el "supuesto" conflicto con la Florez.

"No estoy enojado con nada. Eso es otra cosa que no me pasó a mí, le pasó a ella. ¿Vos me viste salir a llorar a todos los canales? Yo no dije nada. Es un problema de ella, pregúntenle. Trato, en esta profesión que uno está tan expuesto, de no vivir la vida de los demás. Ya tengo 76, en cuatro años voy a tener 80... ¿Creés que tengo ganas de juzgar y pelearme con alguien, a esta altura de mi vida?", tiró Gasalla, desafiante.

Recordemos que semanas atrás, Fátima se había referido a la crítica de Antonio por haber llorado: "Sí, lloré. Lo vio todo el mundo. Lloré porque soy un ser humano y me corre sangre por las venas. Soy sensible, ¿es un pecado?", cuestionó en esa oportunidad.

"Él sabía, de hecho dio una sugerencia: 'Que venga Fátima este año'. No tendría que estar molesto. Él propuso a Fátima Florez este año con Susana", expresó en ese momento Fátima.

