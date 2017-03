Antonio Banderas: "El ataque al corazón no ha dejado daños"

El actor español Antonio Banderas , que recibirá un premio a su trayectoria en el Festival de Cine de Málaga, ciudad en la que nació hace 56 años, aseguró que ya está recuparado de un ataque al corazón y vaticina que lo mejor de su carrera "está por venir".





"Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños. Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres stents en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo, de motu proprio me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito", explicó durante una rueda de prensa en el marco del encuentro cinematográfico.





El intérprete atribuyó lo ocurrido a "una paliza importante" a la que sometió a su corazón en los últimos 37 años de su vida y sostuvo que se encuentra "muy bien, con ganas de volver a trabajar".





Un cable de la agencia EFE indicó que Banderas cree que lo mejor en su carrera "está por venir" y quiere volver a dirigir cine tras haber rodado "Locos en Alabama" (1999) y "El camino de los ingleses" (2006), filmes en los que confesó que estaba "demasiado verde".





También sigue pendiente interpretar a su paisano Pablo Picasso a las órdenes de Carlos Saura para mostrar el proceso de creación del "Guernica".





"Se han salvado los problemas que había de derechos con un nuevo guión, pero no lo tengo claro. Me comprometí con Carlos con el anterior guión, que tenía un impacto emocional más profundo y un ritmo narrativo maravilloso para reflejar lo que ocurrió en esos 33 días en los que creó el 'Guernica'", informó.









Fuente: Télam