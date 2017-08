PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Magalí quien comentó cómo se sintió al grabar el video con otra mujer.

"Al principio me costó un poco porque era raro, como tener que mirarla románticamente o acariciarla, pero después estuvo más relajado y me divertí bastante", comentó la morocha.





"A los hombres les encanta (se ríe). No sé por qué pero hasta mis amigos me jodían, me decían: che, hay un video tuyo con una mujer", agregó.





Mora no dudó: "¿Una mujer del medio? De acá de Argentina es súper sexy Antonella Roseti, una chica de Gran Hermano, me parece bomba mal: morocha, alta, lomazo, cara súper sensual... Es hermosa. Y de afuera, Ema Rata (Emily Ratajkowski), es perfecta esa mujer". Consultada sobre qué mujer del medio seleccionaría para hacer un video sensual,no dudó: