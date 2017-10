Anita Izaguirre, la bailarina enfrentada a la Chipi: "Vengo de una semana con mucha angustia"

Anita Izaguirre se cruzó fuerte con Mariela Anchipi el miércoles en "Este es el show". PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la bailarina quien expresó sobre este tema. se cruzó fuerte conel miércoles ense contactó en exclusiva con la bailarina quien expresó sobre este tema.





anita izaguirre.jpg



"La verdad que vengo de una semana con mucha angustia y la verdad que ahora me siento mucho mejor aclarando todo y pidiendo perdón si se mal interpretó algo. De mi boca nunca salió nada", comentó Izaguirre.



"Lo que me llevó exponerlo a Mauro (Caiazza), a mostrar su audio, es porque es muy fácil decir una cosa uno y otra otro. Estoy muy cansada de los malos entendidos, de que me pongan en un lugar parada como una atorranta, una separa parejas".





"Horrible el papel que me estaban poniendo y todo para no aceptar los errores que habían cometido ellos. Me refiero a Mauro que fue él el que me dijo y que le echó toda la culpa a Chipi de lo que se dijo. Todo un teléfono descompuesto que la verdad que si no hablan entre ellos y no se arreglan entre ellos, no sé, yo estoy harta de la situación", fundamentó Anita.





Y cerró: "Creo que acá toda la culpa la tiene Mauro que se la juega de banana, ganador, y no le importo ni su compañera, ni yo, ni nadie".