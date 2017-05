Angie y Pablo: "Nosotros queríamos ser los ganadores de DDS, no salir terceros"

El domingo pasado se vivió la Gala Final de "Despedida de solteros", una coproducción de Telefe y Kuarzo Endemol Argentina, con la conducción de Marley y Carina Zampini.

Por total decisión del público con el 68,76% de los votos, Paula y Facundo resultaron ser la pareja ganadora, recibiendo como premio la fiesta de casamiento, la luna de miel y una casa.

Por su parte, Karen y Alan lograron el segundo puesto. Angie y Pablo quedaron en tercer lugar y Jenny y Lucas se ubicaron cuartos.

Y en la tarde del miércoles, Angie y Pablo, una de las parejas más explosivas del reality, participaron de un Facebook Live en la redacción de PrimiciasYa.com donde contaron sus sensaciones tras haber participado en el ciclo del canal de las pelotitas.

"Como experiencia fue algo inolvidable, nunca pensamos que sería algo tan loco. Estamos felices de haber llegado a la tercera posición en la final, porque la verdad es que dimos todos y no nos arrepentimos de nada. Llegar hasta ahí fue un gran logro", señaló Angie.

Pablo, por su lado, indicó: "Yo estando afuera pensaba que era otra cosa totalmente distinta, pero estando ahí sentís el encierro y extrañas a tu pareja. No teníamos comunicación de ningún tipo. Lo tomé como un juego y desde el principio empecé a jugar fuerte y a provocar cosas buenas y cosas malas. La idea era esa, la que jueguen conmigo que me amen y los que no, me odien".

Y destacó: "No estamos felices de haber salido terceros, nosotros queríamos ser los ganadores de DDS, Entiendo que habrá gustado otra cosa y que Paula y Facundo hayan sido justos ganadores. Yo pensé que quedábamos segundos y todo se revirtió a último momento. Pero igual estoy contento y con ganas de seguir. Estamos muy agradecidos de haber podido participar en este programa".

¡Mirá el Facebook Live completo con Angie y Pablo!

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino