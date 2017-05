Angie sobre su separación de Pablo: "La relación se desgastó tras la salida del programa y él es muy..."

El lunes, PrimiciasYa.com informó en exclusivo sobre la separación de dos ex participantes de "Despedida de solteros". Ellos son Angie y Pablo, quienes llegaron a la fina y se ubicaron en la tercera posición.

Todo empezó cuando a Pablo sus seguidores en Twitter le preguntaban por Angie y él no respondió a ninguna de las consultas. Y como si fuera poco, él la dejó de seguir en la red social del pajarito y tampoco comparte fotos junto a ella.

Este portal dialogó con Pablo, quien confirmó la noticia y dio algunos detalles: "Me veo en la obligación de confirmar una triste noticia. Con Angie estamos distanciados decidimos tomarnos un tiempo. El reality y la exposición nos cambió la vida, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos, quizás si hubiésemos ganado hoy hubiésemos tenido un proyecto en común".

Y destacó: "La gota que rebalsó el vaso fue mi convocatoria a GH famosos. Ella eso no está de acuerdo y se desencadeno una serie de discusiones".

Ahora, PrimiciasYa.com se comunicó con Angie, quien dio su versión: "Con el tema de GH Famosos no estoy de acuerdo ya que no me gusta que vaya solo y lo sabía. Los dos pensamos que la vida afuera iba a ser distinto, y se produjo un gran cambio desde que salimos de la casa. Pablo está distinto y la verdad que con los tiempos de cada uno se terminó de desgastar la pareja y ya ahora cada uno sigue por su lado buscando la felicidad. Amo la fama y voy por más en mi camino. Ya no lo sigo amando, él es muy egocéntrico y eso no me gusta. Si ganábamos por ahí la cosa hubiera sido distinta, y por ahí seguía con ganas de estar a mi lado y no tener la necesidad de hacer la suya".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino