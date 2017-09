Angie Balbiani a Yanina Latorre: "Creo que hay cosas con las que se puede jugar en TV, pero la familia no se negocia"

A medida que pasan los días, Yanina Latorre suma un nuevo escándalo, y ahora, involucró a Angie Balbiani, una íntima amiga de Pampita.

El lunes, luego de ver un informe en Los Ángeles de la Mañana sobre la depresión de Diego Latorre, Yanina quebró en llanto y ratificó que su marido está con medicación. "Siempre dije que estábamos muy mal. Está en tratamiento. No quiero hablar", afirmó, sin poder seguir hablando.

Luego, apuntó contra la amiga íntima de Pampita: "Hoy escuché a la estúpida, porque es una estúpida, de la amiga de Pampita (por Angie Balbiani), que trabaja en lo de Doman, diciendo que no me iba de viaje para que no se deje de hablarse de mí. No me voy por mis hijos, porque ellos no tienen la culpa que su papá sea un estúpido, y los tengo que seguir cuidando", aseguró.

En diálogo con PrimiciasYa.com, y después de dar su descargo en Nosotros a la mañana, Angie aclaró: "Todo se trató de un malentendido, lo que ella dijo que me estaba contestando ante una opinión que yo podía tener que fue la opuesta, si esa hubiese sido mi opinión no tendría drama en defenderla, pero no fue lo que dije".

Y agregó: "Yo quise aclararle que fue lo opuesto a lo que yo dije y que uno hace lo que puede en el momento que puede. También quiero decirle que no es mi estilo salir a pegar por esas cosas, creo que hay cosas con la que se puede jugar en televisión, pero la familia no se negocia. Ella debe estar sufriendo con todo eso, cualquier madre sufre hasta que ve reinstaurada la paz en su familia".

