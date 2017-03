Ángela Torres habló de la lucha legal de su madre Gloria Carrá contra Luciano Cáceres

PrimiciasYa.com informó en exclusiva el martes pasado que Gloria Carrá pelea por una cuota de alimentos digna para su hija Amelia. (Ver nota) informó en exclusiva el martes pasado quepelea por una cuota de alimentos digna para su hija





Luciano Cáceres, padre de la niña y expareja de Gloria, envió un extenso comunicado que publicó la revista Caras alegando que incluso él brinda un dinero extra no consignado por el juez. Lo cierto es que a través de su abogado Daniel Alberto Feito,, padre de la niña y expareja de Gloria, envió un extenso comunicado que publicó la revista Caras alegando que incluso él brinda un dinero extra no consignado por el juez.





Ángela Torres, hija de la actriz y cantante, que se refirió a esta lucha legal de su mamá y el galán. En el medio de esta interna, aparecióhija de la actriz y cantante, que





"No tengo nada que ver y está mi hermanita de por medio, lo cual para mi es importante y esencial. Así que no voy a decir nada al respecto", dijo.





Y sumó: "Espero que todo se solucione y que sea lo mejor, pero no me voy a meter porque es un tema de adultos en el que yo no tengo absolutamente nada que ver".