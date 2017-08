Ángel de Brito vs. Benjamín Vicuña: "El tiempo le dio la razón a Pampita"

El feroz enfrentamiento mediático entre Ángel de Brito y Benjamín Vicuña continúa en ascenso y nadie sabe cómo puede llegar a terminar.

En una nota para LAM, Vicuña señaló que el conductor tendría un problema personal con él y su mujer, la China Suárez: "No le tengo miedo a nadie, él tiene un problema personal con nosotros", disparó.

Luego, en el piso, llegó el descargo de De Brito

"No tengo nada personal con ninguno de los dos y creo que ellos conmigo tampoco, porque cuando fue lo del motorhome, los dos me llamaron para darme sus versiones. Yo los escuché y conté todas: la de Pampita, la de Vicuña y la de la China. Si creí más en la de Pampita, lo lamento en el alma. El tiempo le dio la razón a Pampita, ellos juraron que eran compañeros de trabajo, que no pasaba nada y acá estamos. Juraron que no había pasado nada, metieron a los hijos, juraron por sus hijos... entonces me extraña que hable de siniestro. Hay que mirarse un poquito al espejo", arrancó el animador.

Y siguió: "Yo dije sólo que era una provocación. Después, cuando me contestan, les empiezo a contestar. ¡¿Qué quieren?! ¿Qué me quede callado? A ver, y si hay algo que le molestó a la China, yo le ofrezco disculpas, pero que primero ellos dos les pidan perdón a Eugenia Tobal y a Pampita".

"Todo el mundo sabe lo que pasó con ellas, no lo voy a recordar. Si quieren disculpas, que empiecen por disculparse públicamente ellos por las cosas que hicieron en su momento. Me parecen que fueron un poco más graves, ¿no? Y que no se escuden ni en los hijos ni en Ni Una Menos, porque es un caso puntual de un cruce entre tres personas. Eso es siniestro", agregó De Brito.

"Lo último que quiero decir es que siempre en estos temas las que terminan al frente son las mujeres. Los varones son mucho más cobardes que las mujeres y no salen a defender a sus familias. Vicuña tendría que haberme llamado y listo, se acababa el problema. Lo arreglábamos en privado. Ellos querían que fuese público y que se hable de ellos. Dos más dos es cuatro", concluyó Angelito.

