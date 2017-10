Ángel de Brito destrozó la película de Pampita

Carolina "Pampita" Ardohain está en boca de todos luego de protagonizar su primera película "Desearás al hombre de tu hermana". Tanto la modelo como el filme fueron "atendidos" por la prensa especializada y, en general, las críticas no gozaron del beneplácito de los primeros espectadores.

Este jueves, Ángel de Brito fue consultado sobre la cinta y, fiel a su personalidad, el periodista dijo lo que pensaba.

"No. No me gustó. A mí la película me pareció mala. No buena. Directamente mala. No es que la pasé mal. La pasé bien porque conozco a muchos y quizá miro otras cosas...",

disparó Ángel en su programa.

Luego, sin embargo, destacó la actuación de Carolina: "A Pampita la vi correcta, ahí...".

¿Generará roces entre De Brito y Pampita la opinión del conductor de LAM?

