Andy Kusnetzoff: "Hay una televisión que no existe más"

Desde este sábado a las 21 hs, Telefe estrena "PH" con la conducción de Andy Kusnetzoff. Un programa de invitados en el que seis referentes de la actualidad argentina que nunca se juntarían, se encuentran un sábado la noche.

Los invitados conversarán sobre temas de actualidad, compartirán actividades en equipo y se sorprenderán al descubrir sus puntos de encuentro.

PrimiciasYa.com habló en exclusivo con Andy, quien contó cómo se prepara para su vuelta a la pantalla chica.

¿Qué nos podes adelantar de PH?

Es un programa donde voy a tratar de buscar distintas personas, algunas tienen que ver y otras no, y la idea tiene que ver con lo que nos separa y nos une hablando de actualidad, tratar de llegar a una intimidad y conocer otra faceta de los invitados.

¿Nervios para el debut?

Si, uno siempre tiene nervios, adrenalina después de mucho esfuerzo y trabajando mucho.

¿Qué significa para vos volver a la televisión y a Telefe?

Telefe me encanta, me motiva mucho, volver a la televisión y a Telefe es algo que me gusta. Si bien me enamoré de la radio y me voy a quedar ahí, volver a la televisión me gusta. Probar cosas, tratar, intentar y arriesgar. Y que Telefe confíe y me dé la oportunidad es buenísimo para mí.

Embed Vamos con todo los esperamos! https://t.co/JFQGQp0Ug0 — Andy (@andykusnetzoff) 13 de julio de 2017





¿Cuál es el principal cambio que ves de la televisión de antes a la de ahora?

Hay una televisión que no existe más, y creo que tiene que ver con las tecnologías. Es un fenómeno mundial. Nosotros a los 20 años veíamos televisión y ahora ningún pibe ve televisión abierta. Ven YouTube, ven Ondemand, o con las nuevas aplicaciones. Es otra generación. Hoy en la tele hay que hacer primero un buen programa y con eso no solamente ir al público que hoy ve tele un sábado a la noche sino traer a esos que ven el programa el día después en internet. Igual yo no estoy en desacuerdo con que uno pueda ver lo que quiera a la hora que quiera. Hay cosas que está bueno ver en vivo, en el momento que suceden.

¿Te importa el rating? ¿Te asusta la competencia?

La competencia no me asunta, sí hay que fijarse en el rating porque hay que hacer un número. Sería hipócrita que diga que el rating no me interesa. Y no es que Telefe me dice medí lo que quieras y estate tranquilo, ni me lo dijo... Pero yo sé que Telefe es un canal líder y hay que tener un número para ser líder. Igual yo no estoy pensando tanto en los números sino en hacer un buen programa. Mi premisa es si hacemos un buen programa va a llegar al número que tiene que llegar.

¿Te gusta el sábado para tu programa?

A mí el sábado es un día que me encanta. Es un día que miro tele a la noche. Estoy en casa y la tele está de fondo, no es que estoy fijo viendo la pantalla. Me gusta que esté de fondo y voy pasado y viendo lo que me atrae o no.

¿Extrañás CQC o que el programa no esté en pantalla hoy?

No extraño CQC y sería un buen momento para verlo. Pero la tele fue cambiando y no sé si sería un buen momento para hacer CQC. Por ahí políticamente sí, pero en la tele hay momentos. Hace un tiempo había varios programas periodísticos, yo estaba con Argentinos por su nombre, estaba también La liga, Kaos y CQC que siempre estuvo, éramos un montón y de repente desaparecieron todos. Yo ahora estoy refugiado en la radio y ahora vuelvo con PH y hay otros programas de entrevistas. Está bueno y creo que cada uno es distinto.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

