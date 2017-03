Andrés Nara: "Ya se perdió prácticamente en forma definitiva la relación"

"Nos peleamos y la relación está cortada por decirlo de alguna manera. Ella sale en el programa y cuenta por qué estaba enojada conmigo, que tenía mucha presión y que no le gustó que yo haya dicho que no se tenía que meter en un tema familiar... Yo eso lo sigo sosteniendo, para mí es una locura que opine de algo que no tiene que meterse", explicó el papá de Zaira y Wanda.





Y explicó del cruce al aire de ayer: "En cuanto a lo de ayer entro a la charla al aire en ese contexto de preguntas. No me gusta salir en los medios y no me gusta que ella me ningunee porque no le gustó lo que dije. Con mucho criterio y profesionalismo del programa Intrusos, me dicen que yo la estoy pateando en vivo".







"Venimos con muchos conflictos y situaciones desagradables. Hace una semana no nos veíamos. Ella está enfocada y enloquecida por hacer su carrera. Enfoca todo su potencial en eso y como que no le importa el resto de lo que pase. Vamos a tener una conversación y ya se venía complicando la relación. Pero quedé mal parado por esto. Fue toda una situación desagradable. Ella se victimizó llorando como que yo la patee en vivo. Después mirándolo es horrible para ella. Ya se perdió prácticamente en forma definitiva la relación".





"Su afán es seguir en los medios e incursionar en la música cosa que es bastante complicado porque el camino que está tomando no sé si es el correcto, el tiempo lo dirá", cerró Andrés.