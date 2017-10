Andrés Nara: "Nunca voy a reaccionar con una mujer, Carina está despechada y miente"

"Pensé que era una chica de fe, que no mentía y aposté a ella. Tal es así que me alejé de mi familia y no conocí a mis nietos. Me peleé con mis hijas por ella porque ella le tenía celos terribles porque pensaba que iba a volver con mi ex mujer. La llevé a los medios y su pasión era eso: los medios y cantar. Aposté y me equivoqué", expresó el papá de Zaira y Wanda.



"Agresivo no fui jamás, todo lo contrario. La violencia que yo ejercía era porque ella tiene un problema psiquiátrico: tiene doble personalidad, una que me enamoró, y la otra que era un diablo. Armaba situaciones que nunca existían y era violenta".





"Me insultaba de arriba abajo y se me tiraba encima. Lo que decía del hombro era porque la quería parar, venía con una furia que no sabía cómo pararla. Yo nunca voy a reaccionar con una mujer. En 29 años con mi ex mujer tuve una o dos peleas verbales y nunca situaciones como las que viví con esta chica", argumentó.



"Carina ahora está despechada, mentirosa y con un problema psicológico y psiquiátrico terrible. Yo le compraba hasta los remedios caros para que no le afecten el estómago. Está desenfrenada. Y yo le di la oportunidad de estar en los medios y ahora me defenestra porque piensa que estoy de novio con esta chica".





"Es mentira que ella me dejó. Tuvimos muchas peleas y yo no le falté el respeto, ella la última vez me insultó de arriba a abajo, cerró la puerta del auto fuerte, y no nos hablamos más. Tiene un desenfreno mental terrible. Yo estoy luchando con la verdad contra el infinito de las mentiras", cerró Andrés.