Andrés Nara: "No me interesa un solo peso de mis hijas"

"Vi las declaraciones que hizo Ana Rosenfeld en Desayuno. Se ve que no escuchó bien. Ella dijo que yo conozco a Mauro Icardi y que cómo voy a opinar de una persona que no conozco. Yo nunca dije que conozco a Mauro ni mucho menos. No tuve relación con él, sí con Gastón, o sea Maxi", explicó Andrés. explicó Andrés.







"Después Laura Ubfal cometió otra equivocación porque dijo que yo mantenía una buena relación con Maxi porque me mantenía. Yo tengo un buen recuerdo de él porque conmigo y toda la familia se portó como un caballero, sacando el tema de infidelidades que no quiero entrar en ese tema y obviamente no estoy de acuerdo. Jamás me mantuvo ni trabajé para él, sí lo asesoré cuando me preguntó algunas veces, no más que eso".





Sobre la vida de lujo que muestra Wanda en las redes sociales, Andrés opinó: "Yo no veo mal que Wanda se muestre pero tiene que ser muy sútil porque acá en Argentina con respecto a toda la exposición estamos en una situación compleja para tanto alarde de tanta plata".