Andrés Nara: "No conozco ni las dos nenas de Wanda ni la nena de Zaira"

"La relación con Wanda y Zaira es nula total. Sé que la madre quiere arrimar esa separación que tengo con las chicas. Me insiste para que acceda o baje un poco la presión pero yo no lo voy a hacer. Ellas me conocen perfectamente de tantos años. Yo tengo mi carácter, mi temperamento y toda la vida me manejé así y me fue bien siendo así. Así que por ese lado no voy a acceder", expresó Andrés.

"En un momento estaba hablando con Maxi y él me dijo que quería que nos juntemos y los vea. Pero es medio confundir a los chicos y creo que les afectaría, son chiquitos y mucho no comprenden", añadió.