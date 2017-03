Andrés Nara habló de su final con Cari Nara y su acercamiento a una rubia

"Carina cuando arrancamos la relación fue su sinceridad y honestidad. Un poco por ella dejé parte de mi familia y me aboqué en ella. Al final sentí que me súper traicionó con todas las declaraciones que hizo, son todas mentiras, pero la gente levanta todo de las redes sociales sin saber cómo es", expresó Andrés.



"Todas las cosas que dijo son todas mentiras. Era híper celosa, muchos trastornos que fueron desgastando la relación con el tiempo, ya es definitiva la separación". Andrés Nara dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y confirmó el final de su relación con Nari Nara y habló de su acercamiento a una rubia llamada Mariana Romero





Sobre su acercamiento a Mariana, contó: "A Mariana ya la conocía de los medios de antes, ella es empresaria y es de Entre Ríos. Es preciosa y muy inteligente. Ella tenía algún novio. Pero mi situación personal me impedía hablar con ella. Carina era híper celosa. Al tiempo que me distancié de Carina, me hizo ciertas consultas del medio y de la exposición. Ella es muy madura y muy ubicada".





"Nos fuimos a cenar pero todo lo que hablamos es una relación laboral porque estamos haciendo emprendimientos nuevos. Después la relación cómo continúa lo va a decir el destino. No sé lo que ella tiene en la cabeza con respecto a mí, obviamente, es preciosa, muy bonita y muy inteligente. Es un combo explosivo, pero todo eso se verá a futuro", destacó el papá de Zaira y Wanda.