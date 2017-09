Andrés Nara: "De las dos partes hay un desgaste y estamos muy complicados"

Andrés Nara dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y confirmó que está nuevamente en crisis con Cari, su pareja. Además habló de que hubo un acercamiento con sus hijas Zaira y Wanda en estos últimos días. dialogó en exclusiva cony confirmó que está nuevamente en crisis con, su pareja. Además habló de que hubo un acercamiento con sus hijasen estos últimos días.





"Estamos distanciados, está muy difícil la relación, yo no creo que volvamos. Ya hace unos diez días que estamos distanciados a raíz de que mi ex me mandó un mensaje que había fallecido un amigo mío de la infancia. Yo estuve 29 años con ella y pasamos muchas cosas juntos", comentó Andrés.



"Me mandó un mensaje diciéndome eso y veníamos en conversaciones para que me arrime a las chicas (Zaira y Wanda). Esto fue el sábado. El lunes Carina me pregunta si me había mandado mensajes y le digo que sí y no le gustó. Ahí empezamos las discusiones".





"Ya está como gastado todo. Estamos retomando una relación con mis hijas que es importante y ella no lo quiere entender. De las dos partes hay un desgaste y estamos muy complicados, la relación tiene que ser con más entendimiento", finalizó.





¿Es la ruptura definitiva?