Andrés Nara a Cari: "Estás yendo a todos los canales a dar lástima"

Si bien ya están separados y cada uno comenzó a rehacer su vida, aún persisten algunos resquemores entre Andrés Nara y Cari, su ex pareja, quienes este martes se cruzaron en Infama e intercambiaron agravios y acusaciones. No obstante, la más dura de los dos fue la cantante, que se enfureció con las palabras del padre de Wanda y le respondió con un áspero monólogo.

El cruce se produjo luego de que Andrés se comunicara con el programa para dar su versión sobre el presunto romance con Mariana Romero, una joven rubia con la que se lo relacionó recientemente y quien a su vez se encontraba en diálogo con Pía y Denise vía Skype.

Luego de su descargo, Denise lo invitó a dialogar con Carina, que estaba en el estudio, y fue entonces que se desató el vendaval.

"Estás yendo a todos los canales a dar lástima, llorando, diciendo que pasás hambre... Cualquier cosa. ¿Por qué no se pone a trabajar o, como me decía Mariana, no muestra su talento, si lo tiene?", expresó Andrés.

Enojada por lo que decía su ex, Cari respondió. Y lo hizo sin contemplaciones. "Vos sos un enfermo, nene. ¿Qué metés a otras personas? Vos tenés que hablar conmigo. ¿Qué tenés que hablar con otra persona? Decíamos lo que tiene que hacer... A vos no te importa. Yo voy a sacar mi disco, yo estoy cantando, trabajando. No estoy como vos, que no tenés un peso partido al medio. Decí la verdad en vez de hablar pavadas".

