Andrés Ciro habló del robo en su casa: "Estuvieron un rato y cargaron los autos"

Un grupo de ladrones logró desvalijar una vivienda perteneciente a Andrés Ciro Martínez, cantante y líder del grupo de rock Ciro y Los Persas. El hecho se registró en la localidad bonaerense de Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero.

En diálogo con Buenos Días América, el ex vocalista de Los Piojos contó que el robo "fue el domingo. En ese momento no había nadie en la casa. Yo tengo dos autos, una camioneta Toyota y un Etios, de mi hija. Cargaron los autos, estuvieron un rato. Y no sé si en un momento tuvieron miedo de que viniera alguien, pero se fueron y dejaron cosas. Eran dos, por lo menos".

Ciro_Martinez.jpeg

Ciro también reveló que una de las cámaras de la casa logró tomar imágenes de los delincuentes, al tiempo que apeló a la ironía cuando le preguntaron si se trataba de un barrio inseguro. "Preguntales a los vecinos", respondió, para luego contar que se robaron "cosas insólitas" y que buscaban "plata".

Los delincuentes, que fugaron, se llevaron diferentes objetos de valor, entre ellos los dos vehículos mencionados. Uno de los rodados apareció luego abandonado en Parque Barón, en el partido de Lomas de Zamora.

Los voceros del departamento judicial de San Martín revelaron que el hecho se produjo cuando los malvivientes ingresaron a una finca situada en la calle Conde Zeppelin.

Trascendió que los sujetos accedieron al inmueble luego de ingresar a una vivienda aledaña y tras haber violentado una reja instalada en una puerta en la parte trasera del inmueble. Ya en el domicilio, sustrajeron diversos elementos de valor.

