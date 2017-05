Andrea Taboada tras el cruce entre Nancy Pazos y Nequi Galotti: "Hay temas con lo que no se joden"

Durante la mañana del martes, se vivió un episodio de tensión en el piso de "Los Ángeles de la mañana" (El Trece) cuando Nequi Galotti arremetió contra su compañera Nancy Pazos por unos mensajes de ésta en Twitter.

"Seguís repitiendo lo que se dice. Sos una periodista que se basa en las mentiras. Me dijiste cosas espantosas, sos una periodista que no chequea la información", comenzó Galotti sobre los tuits de Pazos hablando del rol de La Nación en los años de dictadura.

"¿Para vos fue un excelente diario durante la dictadura? ¿Cómo actuó? Ahora no tenés 12 años. Sos bastante más grande y te casaste con el director de La Nación. ¿No tuviste tiempo de chequear cuál fue el rol de La Nación durante la dictadura? Hay un montón de cosas de las que Clarín también se debería haber arrepentido", respondió Nancy con el tono elevado.

Para terminar, la esposa de Bartolomé Mitre, el director de La Nación, le retrucó: "Te debés informar en Página 12. Seguramente ahí te informás de la realidad argentina".

Lo cierto es que la que quedó en medio de la discusión fue Andrea Taboada, ya que se recordó un episodio que tuvo Nancy hace un tiempo atrás con ella: "Nequi empieza a recordar varios episodios y en uno entre yo ya que Nancy había hecho declaraciones sobre mí, con Mosquita Muerta, y ella dijo algo así como 'qué puede decir Andrea que no tiene hijos'... Y la verdad ella no sabe nada de mi vida privada y no tiene ni idea si yo estoy buscando un hijo o si puedo quedar embarazada, con esas cosas no de joden. Y la verdad que hoy se recordó al aire y yo soy una mina muy fuerte pero me quebré, me puse mal por lo sucedido", señaló la periodista y panelista en diálogo con PrimiciasYa.com.

