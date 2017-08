Andrea Rincón sobre su presente actoral: "Todo esto me cuesta sudor y lágrimas"

En la noche del miércoles se presentó en el Museo de Arte Moderno, "Un gallo para Esculapio", miniserie de 9 episodios con Peter Lanzani, Luis Brandoni, Eleonora Wexler, Andrea Rincón, Julieta Ortega, Luis Luque, y que arranca el próximo miércoles a las 23:15 por Telefe.

Tras actuar en "La Leona", Rincón regresa de esta manera a la pantalla chica con un proyecto totalmente diferente. "Soy una bendecida de poder trabajar de lo que me gusta. No todos pueden decir lo mismo. Yo estoy dentro de esas pocas personas que puede disfrutar de su trabajo. Empecé con La Leona y continúo con esta gran serie, cada pasito que doy tan firme y con fuerza que me sorprende a mí misma", señaló la morocha en diálogo con PrimiciasYa.com.

La historia cuenta la trama de un hombre que llega desde Misiones tras los pasos de su hermano, de quien cree que integra una organización criminal. Así, verá en ambientes ilegales como el de la riña de gallos y los piratas del asfalto.

"Todo esto me cuesta tanto sudor y lágrimas que lo disfruto tanto y soy tan feliz con todo esto que me está pasando. No es fácil y quiero decirle a la gente que no renuncie a sus sueños aunque cueste mucho. Pero vale la pena pelear porque cuando se logra se siente en el alma y la satisfacción es muy linda", remarcó Rincón en cuanto su presente profesional.

Por último, sobre sus próximos objetivos, indicó que "A mí me encantaría protagonizar alguna ficción el día de mañana, yo creo que todo va a llegar. Es cuestión de tiempo porque el camino es largo pero vale la pena recorrerlo".

