Andrea Rincón: "La Ritó se puede morir"

Este miércoles, Andrea Rincón pasó por Los Ángeles de la Mañana y se mostró en contra que que María Eugenia Ritó participe en la edición 2017 de Bailando por un Sueño. La morocha, que sabe bien de lo que habla, habló de lo que podría depararle a la vedette, en caso de integrarse al certamen.

"Creo que no debería ir. Es una piba sumamente frágil que está pasando un momento muy difícil. Siempre en el trasfondo de lo que es el consumo hay un problema emocional, hay un conflicto que se está tapando y que hay que tratarlo. Este momento, no es el momento. Tal vez, lo sea en unos años".

Luego, Andrea se molestó con los médicos que atienden a la Ritó: "Y me indigno con la gente que la está tratando porque no es joda, loco. Estamos hablando de la vida de una persona que se puede morir. No está bien tratada. No deberían convocarla tampoco", disparó.

Además, le dedicó un párrafo aparte a los que mostraron a María Eugenia en plena recaída: "Es una persona que está enferma y todos saben que está enferma, y que tiene un traspié, porque esto es una batalla que la va a tener que llevar toda su vida. Y podés llegar a tener recaídas, pero es un espiral, vos cada vez estás más afuera. Entonces, ¿sabés qué tenés que hacer cuando ves a una persona en situación de riesgo, que ya lo manifestó y lo sabe todo el mundo? Llevala a la casa, llevala a que la ayuden, no la expongas", tiró.

Y añadió: "La están explotando, estamos hablando de una persona... no es joda lo que le está pasando. El día de mañana le pasa algo y van a hacerse todos los boludos diciendo 'ay era tan buena' y 'era tan buena' pero la hubieras cuidado. ¡Me indigna!", aseguró.

"¿Si intenté acercarme a la Ritó para ayudarla? Me siento en un lugar en el que no puedo ayudar a nadie. Me comí muchos años que era la súper chica. Por tratar de salvar al mundo quedé estampada, hecha bolsa. Nadie me salvó a mí. Hoy me salvo a mí. En mis prioridades están mis amigos y mis seres cercanos...", concluyó.

