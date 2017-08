Andrea Rincón habló del bullying: "No hay compasión por el dolor del otro en los medios"

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Andrea Rincón- a quien desde este miércoles veremos en "Un gallo para Esculapio"- confesó durante la enyrevsta que ella también fue víctima de bullying.

"No hay ni compasión por el dolor del otro en los medios y siempre hay un tercero, mirando eso de afuera con regocijo, pero esa gente tiene muchos problemas, y trato de entender eso con terapia y mucho análisis", arrancó Rincón.

Luego, analizó que "mucha de esa gente que me putea por redes me genera compasión y me entristece mucho, porque me siguen y se la pasan puteándome".

"Lo que buscan es ver cómo te sacas, eso es lo que garpa, y además eso es lo que consumen, por eso después van a buscar eso a las redes", declaró para Moskita Muerta y Nilda Sarli.

"Yo ya me embadurné en vaselina, los años me enseñaron a saber cómo manejarme y todo me resbala", continuó.

"La gente no mide lo que dice y la gente con sus problemas y su dolor, te lo trasladan a través de las redes sociales. Me han tirado con munición muy pesada, y yo equivocadamente me hacía cargo de eso", dijo luego.

Y añadió: "De hecho acabo de escribir un corto acerca del bulliyng en general y especialmente en redes, ya lo terminé y me faltan un par de ajustes".

"Hay que tomar conciencia porque todo lo que uno dice tiene una magnitud y un alcance", concluyó a ese respecto, Andrea Rincón.

