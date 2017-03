Anamá Ferreira a corazón abierto: "Nunca es tarde para estudiar, es un esfuerzo"

Anamá Ferreira se mostró feliz en las redes sociales después de anunciar este viernes que retomó sus estudios para terminar la carrera de abogacía.

En Instagram , la ex modelo reflejó su alegría después de aprobar el examen de ingreso en la facultad para poder retomar la carrera.

"Hoy es un día muy especial para mí. Aprobé el examen de ingreso escrito en castellano en la universidad UADE, retomó mi carrera de derecho y en un año y medio aproximadamente me recibiré de abogada. Muy feliz,"nunca renuncies a tus sueños "#sisepuede???? "Volver a empezar", expresó contenta Ferreira. expresó contenta Ferreira.





Embed Hoy es un día muy especial para mí. Aprobé el examen de ingreso escrito en castellano en la universidad UADE, retomó mi carrera de derecho y en un año y medio aproximadamente me recibiré de abogada. Muy feliz,"nunca renuncies a tus sueños "#sisepuede "Volver a empezar" Una publicación compartida de anamaferreira (@anamaferreira) el 23 de Mar de 2017 a la(s) 2:48 PDT



PrimiciasYa.com fue por el testimonio en exclusiva de la ex modelo quien contó su alegría por este paso para terminar con sus estudios.





"Me fui a estudiar a Río de Janeiro para hacer allí la universidad. Un lugar que era mucho más lindo. Estudié un año. Allá es muy difícil: había 60 mil candidatos para 20 vacantes en derecho. Era una proporción 11 a 1 y pasé entre los diez primeros. Era una facultad privada en Brasil, una universidad muy buena. Trabajaba de secretaria todos los días para pagar mis estudios", recordó Anamá.





Y agregó: "Después empecé a trabajar como modelo. Me levantaba a las seis de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde y me iba a la facultad. Todos los días terminaba a las 11 de la noche. Así estudié cuatro años derecho, lo que ganaba era para comprar libros. Fueron cuatro años de sacrificio, me dormía en los colectivos. Siempre decía que había estudiado derecho pero pienso que la gente no me creía, no le daba importancia. Una vez fui a un programa y me preguntaron cinco veces si había estudiado derecho".







"La vida me llevó a la moda y me dio todo. Pero hace un tiempo pensé en terminar la carrera porque no hay que tener asignaturas pendientes en la vida. Yo les digo a las chicas de mi escuela de modelos que no dejen de estudiar porque uno nunca sabe el día de mañana. Lo venía pensando desde hace un tiempo y ahora lo hice. Quería que mi hija de 22 años vea que termine algo que empecé. Los hijos de mi pareja también están impresionados por que no pueden creer que vuelva a la facultad. Retomo el estudio por mí, por todo el sacrificio que hice. En la vida hay que terminar las cosas que uno empieza. Nunca es tarde para estudiar y mejorar la cabeza".





Y cerró con orgullo: "Tomé el examen escrito en español y me aprobaron. Estaba peor que un chico de los nervios. Pude aprobar el idioma y me anoté. Este cuatrimestre hago tres materias. No lo voy a hacer como loca, en un año y medio o dos terminaré la carrera. Es un esfuerzo. Estamos en ese momento que la educación está en busca de todos. Que yo decida volver a la universidad a la edad que tengo es un ejemplo para mucha gente que dejó su carrera inconclusa. Se puede hacerlo, no hay una edad".