Analía Maiorana le ganó a los buscadores: "Lo importante de este fallo es el monto que impuso el juez"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Analía Maiorana le ganó un juicio a los buscadores Google y Yahoo! por 1.800.000 pesos ya que aparecía su nombre e imágenes vinculadas a sitios para adultos.

Un fallo de primera instancia de la Justicia Civil condenó a los dos buscadores a indemnizar a la modelo.





PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Martín Leguizamón , abogado de Maiorana, quien explicó los detalles del fallo.





"Veo que están todos muy convulsionados con la noticia como si fuera un fallo que no se haya visto antes. Esto es consecuencia del fallo de octubre de 2014 María Belén Rodríguez que determinó la responsabilidad de los buscadores Google y Yahoo!, contrariamente de lo que decía la prensa de esa época que los buscadores no eran responsables", comentó el abogado.





Y fundamentó: "Hubo 38 condenas por este tipo de casos, esta es la 39. Me sorprende el monto impuesto por el juez y me pone contento. A Analía la vinculaban con sitios pornográficos. En su momento hubo medida cautelar, el juez ordenó a Google y Yahoo! a que desvinculen su nombre de este tipo de sitios. Google tardó cuatro años en hacerlo y Yahooo! dos. Se fueron sumando multas diarias de 500 pesos y se fueron incrementando hasta 5 mil".