"Me encantó la idea ni bien empezó este proyecto de Luciana de la búsqueda de su hija. Una de las cosas que primero me dijo fue que iba a ser la madrina de la beba. Por un lado me emocionó y por otro lado me llenó de responsabilidad, ser la madrina es lo mismo que ser la abuela. Es estar atenta, responsabilidad y malcriarla como crían todos los abuelos. Juguetes, caramelos y estar siempre presente", explicó le letrada.





"La conozco desde 1995 cuando conocí a Ramón Ortega y Evangelina. Desde ese momento me relacioné con toda su familia, los papás de Luciana y sus hermanas. Compré el primer regalo, un vestido hermoso que incluso lo subí a la red social Twitter y tuvo mucho éxito el vestido que le compré a Matilda", añadió feliz la letrada.









"La vi feliz, ahora es todo para disfrutar y esperar la llegada de la beba. Supongo que va a empezar a viajar mucho a Estados Unidos para estar pendiente del crecimiento de la panza de la mamá sustituta. Además tenemos la coincidencia que mi nieto va a nacer la misma semana que Matilda así que me va a tener presente en el nacimiento de su beba", cerró Ana.