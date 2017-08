Ana Acosta: "Sé que las cosas están difíciles pero mi local está funcionando muy bien"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Tengo un local de ropa en Once y como cayó tanto la venta en general vinieron a hacerme una nota de AméricaTV. Yo te voy a ser absolutamente sincera y a contar mi experiencia y situación que no es la común que es escucha. Como es un local que es de ropa para fiestas, aún así en situaciones de crisis, la gente festeja y la verdad que en vez de caerse la venta nosotros nos mantuvimos. La gente no deja de hacer un cumpleaños de 15, casarse, de hacer festejos... Todo se festeja, la gente que viene al local lo hace porque tiene un evento y tiene que vestirse", comentó la actriz de la obra "Entretelones" (teatro Liceo).





"Lo que sí antes entraban y se probaban dos prendas y se llevaban una, ahora se prueban ocho vestidos en termino medio y se llevan uno. La situación es más difícil, sí, pero no puedo decir que me va mal porque sería mentir, falsear y decir una realidad que no es la mía. Gracias a Dios está funcionando muy bien el local", añadió.







Y explicó: "No soy referente de lo que está pasando. Sé que las cosas están difíciles, soy consciente. La gente tiene que estar absolutamente convencida de lo que está llevando".





"Cada tanto voy a cubrir a mi marido que está las 24 horas, atiendo los sábados a la tarde. En general vienen clientes que saben que es el local mío. Para el que sorprende lo más bien, me preguntan si les queda bien o no y cuando no me gusta algo le digo no, la verdad soy mala vendedora (se ríe). El vendedor a veces tiene que callarse su opinión pero prefiero la verdad cuando me consultan y cuando me preguntan recién ahí intervengo en la venta", cerró Acosta.