Amalia Granata y otro accidente: "Ojalá sea yo la que llegue y pueda poner en agenda el tema de las rutas"

Por Christian Rodríguez Acevedo

En el marco de la Campaña que realiza como precandidata a diputada nacional por el partido UNA Santa Fe Renovada, Amalia Granata sufrió un gravísimo accidente que pudo tener consecuencias mucho más serias que un simple retraso, como finalmente sucedió.

"Es la segunda vez que me pasa esta desgracia con suerte", arrancó a contarnos Amalia. Y siguió: "El tema es el estado de las rutas. No me quiero acostumbrar a viajar así, pero hace casi un año y medio que vengo viajando... Yo hasta embarazada militaba transitando con las rutas así. Es muy complicado...".

"Yo vengo hablando mucho de este tema. Es realmente vergonzoso y preocupante como está la 98. Es pozo tras pozo... Por suerte la persona que me acompaña en la Campaña, Guillermo Chort, la tiene clara manejando y logró estabilizar el auto", explicó.

Luego, relató cómo se las ingeniaron para enfrentar la adversidad: "Paramos en la banquina y nos tuvo que ayudar a cambiar la rueda un camionero que paró en la ruta. Un genio. Yo pensé que no nos iba a parar nadie. Hay gente buena", agradeció Granata.

Y añadió: "El tema es que perdimos casi dos horas y se nos complicó el recorrido en Campaña porque llegamos tarde a todos lados, pero supieron comprender. "Lo que vale es que estamos vivos", reflexionó.

Y cerró con un desafío: "Ojalá sea yo la que llegue y pueda poner en agenda el tema de las rutas porque es un desastre. Y si no soy yo, los que están ahí, que anden un poco. Ojalá se interioricen porque la verdad que así no podemos circular más. Corre riesgo nuestra vida".