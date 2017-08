Amalia Granata le apuntó a Mercedes Ninci y Nancy Pazos

La candidata a diputada nacional por Santa Fe, Amalia Granata, criticó duramente a Mercedes Ninci, quien la había acusado de pedir dinero y exigir ciertos requisitos para militar en política, respaldándose en un chat que Granata mantuvo con un dirigente santafesino.

"Mercedes Ninci es una mentirosa y vive difamando. Cuando quiera hacer periodismo en serio que consulte las dos fuentes. No una sola que es la que le conviene a ella, con la mitad de una conversación, para hacer escándalo. Me hubiese llamado y yo le hubiese explicado. Pero el periodismo barro es el que le conviene a ella para que le den un espacio en el programa para el cual trabaja (El Diario de Mariana). Además Mercedes está mal vista por sus compañeros de la calle. Ella no es buena compañera. Siempre quiere destacarse ella. Hablé con cuatro periodistas que también hacen la calle, que no son mediáticos, que me han hablado muy mal de Mercedes. Hay ciertos códigos entre los periodistas que hacen la calle y ella no los tiene", disparó Granata.

Asimismo, dijo que no descarta iniciarle acciones legales: "Si sigue injuriando, las voy a hacer para ver si aprende a dejar de mentir", avisó en charla con Juan Ignacio Erreca en el ciclo "Resumen de una semana agitada" por Radio Zónica.

Además de contestarle a Ninci, Granata también cuestionó a Nancy Pazos, con quien hace unos días tuvo un cruce cuando fue de invitada a Los Ángeles de la Mañana. "Nancy Pazos no sabe si es bailarina, periodista o mediática. Me cuestionaba lo que le dije a Margarita de los fueros, cuando después la propia Margarita salió renunciando a algo (los fueros) que me había negado en la cara. Nancy mejor que se dedique a bailar que bastante mal lo hace y tendría que practicar".

Volviendo a la acusación de Ninci, Granata explicó que forma parte de una operación política. "En la conversación completa puede verse que yo hablo con ironía, porque le digo a la otra persona que ya renuncié a un trabajo para militar y no podía dejar más trabajos. Ahí es donde le digo irónicamente que si quería que renuncie a otros trabajos me pagara los pasajes aéreos y el hotel. Además no quería tener más relación con esa persona porque vi cosas que no me gustaron. Está claro que hay una operación detrás porque es un chat viejísimo y justo sale ahora cuando entramos en campaña. Además no es la primera operación que aparece y ya van varias".