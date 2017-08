Amalia Granata defendió a Martín Redrado y Luciana Salazar no la perdonó en las redes sociales

Amalia Granata y Luciana Salazar no se pueden ni ver. Ambas mujeres mantuvieron una relación con Martín Redrado y, como suele suceder cuando esto ocurre, cada vez que se cruzan, una abre fuego contra la otra.

Este martes, Granata estuvo como invitada en el ciclo de América Pamela a la Tarde y defendió a Redrado luego de que Marcelo Polino amparara a la Salazar.

"Todo bien que seas amigo de ella pero no es una Carmelita Descalza y él no es el monstruo de la relación", arrancó la rosarina.

"Él es muy buena persona, sus hijos también y su familia también. Cuando yo salí con él no tuve problemas y tenía buena relación con sus hijos y su ex mujer. No sé si el problema son ellos, vos Polino la pintás como si fuese San Luciana y no es tan así", continuó Amalia.

"No tengo la culpa si no pudo formar una familia con él. Tengo mi familia, mis hijos y mi vida, no tengo nada que ver con él. No me decía que quería ser mi esposo y tener hijos, ni de su lado ni del mío. No había proyecciones a futuro", concluyó.

Al instante, Luciana Salazar, saltó en las redes sociales contra la Granata.

"Dejá de meterte en donde no te corresponde @ameliegranata, jamás tuviste buena relación con la hija de @martinredrado, dicho por él en los medios.

"Seguís sangrando por la herida, @ameliegranata, fuiste vos la que pusiste tweets dejando entender que @martinredrado era un psicópata. Mejor cállate.

"Sos una mitómana compulsiva en mi relación con @martinredrado, ni título de novia tuviste. Llamate a silencio".

