Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Amalia Granata denunció que quieren "boicotear" su candidatura a diputada y explicó que la semana pasada le ofrecieron dinero a sus compañeros para que se bajen del espacio. denunció que quierensu candidatura a diputada y explicó que la semana pasada le ofrecieron dinero a sus compañeros para que se bajen del espacio.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la rosarina quien explicó sobre este episodio: "Hace unos días presentamos un proyecto para que ningún candidato a diputado nacional pueda ser moroso alimentario. Esto debe haber puesto en alerta a algunos que su único recursos político es buscar la renuncia de mis candidatos para que se caiga la lista del Partido Popular".



"Llamar por teléfono y ofrecerles plata para que renuncien a la lista es la única propuesta que tiene para poder mantenerse. Los debe poner nerviosos que una mujer esté encabezando una lista y su única opción es utilizar estas maniobras típicas de la vieja política extorsiva. Creen que pueden comprarlo todo y ser dueños de la opinión de la gente" .





"No tienen propuestas para los santafesinos y buscan la manera de que se caiga una lista de candidatos jóvenes que no tienen los vicios de la vieja política. No se bancan que se hable de ciertos temas como los que queremos llevar al Congreso", argumentó Amalia, candidata a diputada por el espacio UNA, Santa Fe.





"No les conviene que hablemos de la quita de privilegios, que tengan que dar el ejemplo y cumplir como nos toca a cualquiera y buscan a mis compañeros para ofrecerles dádivas a cambio de su renuncia

Ya lo denunciamos el el Colegio electoral de Santa Fe y hoy (por el lunes) presentamos la denuncia", cerró la ex modelo.