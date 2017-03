Alicia Barbasola: "Carmen se enojó pensando que la grabé pero no fui yo"

"El miércoles estuve en Intrusos e hice prensa para la obra. Le avisé al productor Juan Alzúa que salía a las cinco de la tarde para Mar del Plata, que llegaba. El productor estaba avisado y me dijo que con que estuviera antes de la función genial", contó la rubia. contó la rubia.





"La función arranca 10.30 y yo llegué a las 10. Carmen ya estaba muy enojada. Me dijo que no hiciera la función. Le dije que vine a toda velocidad en la ruta pero me dijo que no. Me dejó muy mal".





Y cerró: "El jueves me suspendieron de nuevo así que no sé cuándo volveré a trabajar. Hice todo lo posible para estar. Carmen se enojó pensando que yo la grabé pero no fui yo. Ahora estoy suspendida por lo del horario de llegada".





Cabe recordar que Barbasola sorprendió con su belleza al natural al sacarse el maquillaje al aire en "Intrusos".