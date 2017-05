Alfredo Casero se descompensó mientras hacía su programa

Internado desde hace un mes y medio luego de someterse a un bypass gástrico que no salió bien y tuvo que ser nuevamente intervenido, Alfredo Casero vivió esta tarde un episodio preocupante luego de que se descompensara mientras realizaba su programa radial Conexión Abierta

"Hace treinta y pico de días que estoy internado. Hoy me tienen que volver a operar", contó desde el improvisado estudio montado en la clínica en la que está internado. "Estos días fueron bastante duros para mí, estoy extrañando algo de comer, algo de tomar... Hace treinta y pico de días que no tomo nada".

Luego de ofuscarse con distintos temas que iba tocando, Casero se despachó con una declaración más que alarmante: "Estoy diciendo cosas terribles porque como me voy a morir, me chupa un huevo". A los pocos minutos, cansado, avisó que no seguiría haciendo el programa, al que todavía le faltaba una hora.

"Me voy a acostar porque estoy pasándola mal y la verdad es que me doy cuenta de que todas estas porquerías que pasan me están haciendo cada vez peor. Es verdad lo que les digo, no le den bola a nada, dejen que todo se cueza en su propio jugo, sino se te va la vida peleando contra molinos de nada, con gente que está más preparada y gana plata por eso. Yo no sigo. Me despido, mil perdones pero no puedo más, no quiero dar pena ni darle alegría a los que esperan mi deceso". Luego, se despidió.

