Alejandro Pucheta fue involucrado en un escándalo en la noche.





Barbie Vélez fue denunciado en las redes sociales por la mamá de una joven que sostuvo que su hija fue agredida por el personal de seguridad del boliche Privilege de Quilmes, local propiedad de Pucheta. El padre de



Una mujer llamada Romina Belcastro denunció que su hija de 16 años fue golpeada por un patovica en la disco, ante la mirada e inacción de Pucheta.





Lo cierto es que ante el rumor instalado hace ya varios días, PrimiciasYa.com se contactó con Pucheta quien desmintió tal episodio.





"Esa declaración es falsa. No vi absolutamente nada. No puedo opinar sobre algo que para mí no existió. Es mentira que yo presencié una pelea. A mi nadie del personal de seguridad me informó nada", expresó Alejando.