En el programa "Nosotros a la mañana", El Trece, se planteó la posibilidad de la aparición de un fantasma en el estudio de " ShowMatch " anoche.





PrimiciasYa.com se comunicó con el parapsicólogo Alejandro Morgan quien dio sus sensaciones al respecto.





"La aparición, si no no es una criatura en el lugar, estamos hablando de un espíritu, no es un fantasma. Puede ser la foto de una criatura en el lugar pero nosotros convivimos con los espíritus a diario", aclaró Morgan.





"Un espíritu con base se ve y se manifiesta todo el cuerpo. Se manifiesta en el lugar por algún motivo en especial: un fallecimiento en el lugar o es un alma que no está elevada que viene por algún motivo en especial al lugar", añadió.



"Es importante armonizar el lugar para que ese espíritu se eleve en el lugar. Los espíritus se manifiestan a través de las luces, puede ser una cámara fotográfica o una cámara de televisión en este caso".





"Un espíritu siempre busca la luz para su elevación. Hoy con la tecnología que hay es muy fácil de observar un espíritu. Está el recordado caso de Emilia Attias que a través de una cámara de fotos observamos un espíritu saliendo del placard o el de Eugenia Tobal cenando con un grupo de amigos a través de una cámara de un celular aprecio una entidad detrás de la foto de las chicas. Eso indica que nosotros vivimos muy relacionados entre los espíritus y entidades. Estamos comunicados entre un espíritu y una entidad del bajo astral", finalizó.