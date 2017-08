Alejandro Fantino se la tiene jurada al periodista que insultó a su madre

"Si vos a mí me decís macrista, menemista, cualquier cosa, lo que quieras, es tu interpretación y hasta me lo puedo bancar. Pero Brienza a mí me insultó a mi madre en una carta pública, ahí cambia, yo lo arreglo de otra manera", comentó Alejandro Fantino.





"Cuando me lo encuentre en algún lado seguramente chocarán las espadas y ahí tendrá los cueros bien puestos para decírmelo en la cara lo que piensa de mi madre", agregó.





"Cuando te insultan a tu mamá, te insultan a tu mamá, acá en Argentina es así. No se litiga en un juzgado porque insultan a la madre", expresó.







El video.