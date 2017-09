Alejandra Romero recordó al Potro Rodrigo: "Él sabía que lo querían bajar"

Alejandra Romero es la última novia que tuvo el Potro Rodrigo, fallecido en el año 2000 debido a un choque automovilístico propinado por Alfredo Pesquera, a quien se lo consideró responsable de la es la última novia que tuvo el Potro Rodrigo, fallecido en el año 2000 debido a un choque automovilístico propinado por, a quien se lo consideró responsable de la muerte del ídolo cordobés.





Romero brindó algunas entrevistas debido a su regreso a la exposición pública gracias al "Bailando 2017" y su cuarteto de a tres junto al Polaco.





PrimiciasYa tuvo la oportunidad de dialogar con ella sobre esta vuelta a los medios: "No es que decidí volver a hablar ahora, antes me invitó la producción de Tinelli a bailar el cuarteto, me encontré con toda la gente de ahí, me preguntaron cómo estaba. Se me hace cuesta arriba a nivel económico. Soy peluquera, tengo mis clientas y vivo sola con mi hijo. Jamás le pedí nada a nadie en los medios. Bailé el cuarteto y después me llamaron para la entrevista, no salió de mí, se dio así de manera natural".

"No me pareció mal salir a hablar para recordar a Rodrigo y de paso comentar que estoy haciendo cosas con la música, lo hago para solventarme, todo es dinero. Hago todo como puedo, a pulmón. Tengo un nene chiquito que tiene sus necesidades y vivo en Ciudadela, muy lejos. Mi familia vive en La Plata y Sarandí".

Por otro lado, habló del presente artístico de Ulises Bueno, hermano del Potro cordobés: "Ulises no es Rodrigo, justamente es Ulises. No quiero que me saquen de contexto. Me parece grandioso su éxito, se esforzó un montón, pero el también quiso marcar la diferencia. Yo no lo veo a Rodrigo cuando veo a Ulises. Rodrigo tenía carisma, tenía ángel, eso no se vende ni se adquiere. Era único. No me gusta meterme en el barro, quiero crecer y evolucionar espiritualmente".





Sobre el día de su muerte, remarcó: "Con respecto a Pesquera, dije que no era un señor que justo pasaba por ahí. Se determinó que tenía vínculos con gente que conocía a Rodrigo. Era un estafador, no era buena madera. Se supo pero no se pudo comprobar. No andaba en buenas cosas, estaba en cosas sucias. Ese día lo quisieron asustar a Rodrigo, con el detalle de que él venía asustado y sabía que lo querían bajar porque dijo que se iba de la compañía".





Para completar, Alejandra subrayó: "También se comprobó que era un conocedor de correr con los autos. Esta persona sabía lo que estaba haciendo, y esa maniobra tan riesgosa. Ojalá tuviera las herramientas para que se esclarezca todo. La justicia de Dios puede tardar pero va a llegar. Espero que me den la vida para ver la gente que rodeaba a Rodrigo y que va a terminar mal".