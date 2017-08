Instagram que cautivó a sus seguidores por el tenor sensual de la imagen. El lunes por la tarde, Alejandra Maglietti subió una foto a suque cautivó a sus seguidores por el tenor sensual de la imagen.





En el posteo, aparece ella desnuda, apenas tapada por un acolchado blanco y mirando hacia el atardecer, mientras disfrutaba de un fin de semana de descanso junto a Jonás Gutiérrez , su novio futbolista, en Cardales.

Una publicación compartida de Alejandra Maglietti (@alemaglietti) el 16 de Jul de 2017

La publicación tomó mucha repercusión y superó los 20 mil me gusta. PrimiciasYa habló con la rubia sobre el tema y describió: "Fuimos a pasar el fin de semana con Jonás a Cardales, dije que estaba muy lindo el atardecer, me sacó una foto, después me sacó un par y la subí".





"No muestro la cara porque estaba destruida de cansancio y de estar durmiendo. No me imaginé que iba a tener tanta repercusión, pero me gustaba como había salido el fondo y cómo se veía", comentó.