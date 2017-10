Alberto Raimundi: "Si Sessa me pegaba no me iba a quedar en el molde, iba a responder"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Alberto Raimundi y Gastón Sessa casi terminan a las piñas al aire. El relator partidario y el ex arquero de Gimnasia de La Plata se cruzaron fuerte en pleno debate televisivo. casi terminan a las piñas al aire. El relator partidario y el ex arquero dese cruzaron fuerte en pleno debate televisivo.

"El Gato" no le perdonó los dichos de Raimundi más que nada cuando el arquero ganó vía judicial una suma millonaria por una deuda que el club tripero mantenía con él.

"Sabía que en algún momento te iba a cruzar. No sabía que venías. Estoy contando hasta diez para no cagar.. a trompadas, yo te voy a cag.. a trompadas", le dijo enardecido Sessa.

"¿Te acordás contra Boca Unidos? Te vi cuando le hacías señas a la gente de Gimnasia", retrucó Raimundi.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Raimundi quien explicó sobre lo ocurrido con el ex arquero: "Es todo lo que se ve en el video largo, no hubo más nada. Ni charlamos ni nada después. Al principio no respondí. Yo sabía que iba a tener un cruce, yo no lo puedo ni ver y él tampoco. Cuando veo que estaba me sorprendió. Después traté de estar tranquilo pero no quería dejar de decirle nada de lo que realmente tenía que decir".





"No pensé que iba a reaccionar así. A mí no me servía cagarlo a trompadas por eso traté de mantenerme tranquilo. Yo le dije: `cómo podés estar hablando de Gimnasia después del juicio y las provocaciones a la gente´. No me voy a olvidar de nada de eso", añadió.



"A mí lo que me interesaba era que quede claro porqué yo no lo quiero y porqué el 99 por ciento de la gente de Gimnasia no lo quiere. Cuando vino, yo me paré y nos pusimos frente a frente y ahí me di cuenta que era medio humo. Igual más allá de que nos separaron si él quería pegar pegaba".





"Yo trataba de estar atento, obviamente si me pegaba no me iba a quedar en el molde, iba a responder. Dejar pegar no me iba a dejar pegar. Pero era lo último que quería, lo que más me interesaba era eso que te dije. Le pude decir todo más allá de la tensión del momento", cerró el uruguayo.