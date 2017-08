Alberto Cormillot se refirió a la interna del ciclo "El Tratamiento": "Fue desprolijo"

El ciclo saldrá de lunes a viernes a las 14hs y hablará sobre medicina, cocina saludable y casos de famosos que sufren (o sufrieron) una emergencia. El resto del panel está integrado por Romina Pereiro, Gabriela Fedele, el Patón Galván y Macarena Rawson Paz pero quien no estará en el programa será el Dr. Alberto Cormillot.





El martes, tras el debut en la señal de cable, despidieron de manera sorpresiva a tres médicas del staff, según informó el diario La Nación. Este medio pudo dialogar con Cormillot sobre este debut fallido.





"Yo me enteré cuando me dijeron ellas que había pasado eso, no te puedo decir mucho. Fue medio desprolijo el tema. Me solidaricé con el grupo", comentó el médico nutricionista.





Sobre la presencia del equipo médico el sábado venidero en "Cuestión de peso", el Doctor reveló: "Ellos mismos dijeron que no podían ir a este programa, pero no van a dejar colgado a Cuestión de Peso. Al principio me convocaron para El Tratamiento pero no tenía mucho espacio, la gente no se identifica tanto conmigo en ese espacio".





"Si hacen Cuestión de Peso clásico voy a estar, confío en que se respete el formato. Si no, no voy a estar. Es como que te dijeran a vos de escribir sobre boxeo. Hablé con el Ruso y le conté que había mucho malestar con el equipo. Sobre El Tratamiento, hacer el primer programa y después sacarlo me parece extraño", completó Alberto.