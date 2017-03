Alberto Cormillot, furioso con "Cuestión de peso": "Yo no miraría este programa"

Beto Casella a través de su programa, Bendita, sacó al aire un informe en el que se evidenciaba cierta abstracción de Alberto Cormillot en "Cuestión de Peso". Tras ver el informe, el galeno se descargó en Twitter y originó un escándalo. "No estoy distraído. Me aburre el programa. Su contenido y publicidades no tienen que ver con la idea original", arrancó su relato. El médico parecía que renunciaba, pero finalmente el lunes estará en el estudio. PrimiciasYa.com buscó al especialista en nutrición y obesidad, que amplió sus declaraciones sobre su disconformidad con el programa del Trece. "Yo estaba incómodo, hay contratos y cuestiones laborales que no se pueden revolear de un día para el otro, el programa no contempla las expectativas mías y de la gente. Tampoco de quienes quieren adelgazar", dijo.

Agregó: "Es un programa de entretenimiento que te ayuda a mejorar tu vida, ese es el mensaje. No se está logrando y se ve conflictos, hostilidad, que no tienen nada que ver con lo que sé hacer".

"No es un reality para adelgazar, está todo bien, se puede hacer cualquier cosa. Resulta qué es lo que quiero yo con eso. Si no puedo transmitir qué hago yo, no tiene sentido que esté ahí sentado".

El doctor se vio muy molesto con la actualidad del envío: "Es un grupo de gente hablando, y no entiendo lo que dicen. No es una discusión sobre cómo adelgazar, ni sé de qué es. No miraría el programa donde hay un conjunto de personas peleándose. Lo hablé 40 veces con los productores".





Para completar, reveló: "Vamos a tener una reunión. No descarto dar un paso al costado, no amagué a irme, sino que dije me voy lo antes que pueda".