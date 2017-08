Agustina KÃ¤mpfer sincera a los siete meses de embarazo: "PerdÃ­ mucha agilidad"

Agustina Kämpfer mostró su creciente panza a los siete meses de embarazo en revista Gente y habló de cómo se ve físicamente con la gestación de su bebé.





"Juro que no entiendo qué sienten de sexy las embarazadas. ¡Las aplaudo! ¡Yo me siento un paquete de yerba! Creo que tengo alguna especie de distorsión. Todos me dicen que estoy radiante, espléndida... Yo les agradezco, pero en el fondo me pregunto si no estarán todos drogados. Tal vez me veo bien, pero perdí mucha agilidad", comentó la panelista.





"No sé bien cómo manejar las nuevas dimensiones de mi cuerpo. Amo mi panza, pero no sé cómo sentarme en el sofá del programa, ni puedo quedarme mucho tiempo en la misma posición cuando miro una película en la cama. Me cuesta atarme los cordones, el 80 por ciento de mi ropa de siempre me queda fatal y, cuando se me cae algo, hago malabares para poder agacharme a levantarlo. Si alguien ve algo sexy en eso, ¡espectacular! Para mí es un show de ekekismo", agregó la ex de agregó la ex de Jorge Rial





Y aclaró: "No sé si estaría bien hablar públicamente de eso, pero puedo decir que todas las personas que me quieren bien se pusieron contentas por mí".