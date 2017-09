Agustina KÃ¤mpfer se despidiÃ³ de CortÃ¡ por Lozano: "Me voy a parir"

Agustina Kämpfer se encuentra a días de convertirse en mamá y este jueves, se despidió con mucha emoción de sus compañeros de Cortá por Lozano ya que comenzará a ultimar los detalles para la llegada del pequeño Juan. "Me voy de acá directo a parir", arrancó bromeando.

"Algún día voy a ver con Juan el video en el que dije mi noticia por noticia y conté que estaba embarazada y los voy a ver a todos muy jóvenes y le voy a contar 'mirá, ahí está Vero y los chicos'. Yo estaba muy nerviosa cuando lo conté, estábamos todos muy nerviosos y siento que fue ayer, que pasaron 5 minutos", dijo luego, con lágrimas en los ojos.

"Espero que cuando llegue ese momento en el que mire con Juan este programa, todavía siga al aire porque es un éxito. Y espero verlos en el verano. Vendremos a visitarlos", agregó.

"Estoy muy ansiosa. Toda la ansiedad que no tuve en estos 8 meses y medio, la tengo ahora. Estoy durmiendo muy mal, estoy reteniendo mucho líquido. Todo lo que dije que ni me había enterado estando embarazada, bueno ahora se me juntó todo", comentó, sobre su estado.

Luego, respondió sobre el tipo de parto al que se someterá: "Mirá, ya pesa 3.100 kilos. Si sigue engordando a medio kilo por semana, yo digo que me corten transversal y hagan lo que puedan. ¡Que me anestecien, por favor! Tengo fecha para el 19 de octubre", concluyó al respecto.

