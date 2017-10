Agustina KÃ¤mpfer, a punto de parir, se despidiÃ³ de la TV: "Siento una ansiedad hermosa"

Agustina Kämpfer se encuentra a días de convertirse en mamá y este jueves, se despidió con mucha emoción de sus compañeros de Cortá por Lozano ya que comenzará a ultimar los detalles para la llegada del pequeño Juan. "Me voy de acá directo a parir", arrancó bromeando.

pudo mantener una entrevista íntima con ella a semanas del gran día que se convertirá en madre primeriza.Me cuesta acostumbrarme a una rutina tan pasiva, pero me propuse dejarme llevar. Al final, cuando estamos tapados de trabajo queremos desesperadamente un tiempo libre, y cuando tenemos disponibilidad no sabemos qué hacer, ¡pésimo! Así que cuando me lleva el acelere me pongo firme conmigo misma y me digo "bancá, este es tu momento de calma, de quietud, disfrutalo, al otro ritmo ya lo conocés de memoria".

Son un pico de femeneidad dentro de lo femenino que ya es el embarazo, y puede resultar un poco extraño, pero en sí es maravilloso: mis plantas están más lindas que nunca, encontré la vuelta para que mi casa sea funcional a un bebé y no pierda (del todo) los toques que me definen, tengo tiempo para meditar, tomo el té con amigas... Son costumbres a las que me gusta dedicarles tiempo y presencia, y que generalmente hago como puedo, y no como quiero.





¿Cómo te sentís internamente?



Siento una ansiedad hermosa, soy una niña en las vísperas de Navidad. Cuando alguien me dice "¡ay, ya puede nacer en cualquier momento!" se me acelera el corazón, son como baños de temporalidad de los que tengo que salir enseguida porque la cuenta regresiva me estalla el alma de sensaciones. Alguien desde algún lado se está divirtiendo mucho susurrándome tic tac al oído.