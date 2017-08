Agustina KÃ¤mpfer publicÃ³ una imagen de la carita de su bebÃ©

Agustina Kämpfer se encuentra transitando la semana 26 de su embarazo con mucha felicidad y las redes sociales se han convertido, para la pelirroja, otra forma de expresar la gran emoción y ansiedad que experimenta mientras espera la cigüeña.

Este martes, la periodista volvió a compartir, en Instagram, material de su bebé. Esta vez, a través de una imagen de una ecografía 4D, pudimos conocer la carita del pequeño Juan.

Por supuesto, el video fue coronado con tiernas declaraciones de la futura mamá:

"No es la panza, no es la cintura, no es la cadera, no son mis pechos lo que más se ensancha. Es el alma, es el corazón, mis ganas de andar y de amar", escribió.

"Es la mirada, la sensación de gloria, la pulsión de vida. Son las ideas, la conexión con los que amo, mi sensibilidad, la intuición, el arraigo. Es porque él está ahí, en su paz vientre adentro, en el mundo que construyó para sí dentro de mí. Y yo ya no sé quién le está dando vida a quién... #26semanas", continúa el texto.

A continuación, ¡les presentamos a Juan!