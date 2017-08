Agustina KÃ¤mpfer: "Les recomiendo a las mujeres combinar sus pasiones con el embarazo"

Agustina Kämpfer está embarazada de seis meses, fruto de la relación que tuvo con el chef Agustín Badaracco, quien actualmente vive en México. está embarazada de seis meses, fruto de la relación que tuvo con el chef, quien actualmente vive en México.





PrimiciasYa se contactó con ella para ver cómo fusiona la práctica milenaria con una panza que crece día a día. Sin embargo, la expareja de Jorge Rial no se priva de continuar con su rutina semanal que incluye clases de yoga, entre otros hobbies.para ver cómo fusiona la práctica milenaria con una panza que crece día a día.





"Al principio, durante un par de meses abandoné la práctica porque sentía mucho cansancio y no disfrutaba. Pero enseguida empecé a sentir cómo el cuerpo se me iba acortando, como entumeciendo por la falta de entrenamiento, y apenas me sentí mejor di con 'Embarazo Activo', un espacio especializado que ofrece varias disciplinas para estas etapas, y yo me clavé en el yoga, obviamente", comenzó diciendo la pelirroja.





Sumó: "A diferencia de cualquier otro momento de la vida, en estos tiempos trabajo mucho más la apertura de cadera, focalizo en las posturas que fortalecen y elongan los aductores y abductores, en función de mejorar el momento del parto".



Embed Hola #viernes, ¿conectamos? #KampferYoga #Yoga #YogaParaEmbarazadas #babycoming @hotelclasico Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 5:52 PDT

Kämpfer comentó: "Mariela Villar, la directora del centro, me dijo: 'el parto es como tu maratón, y por más en forma que estés, tenés que entrenar'. Me sirvieron mucho sus palabras. Así que practico tres veces por semana, porque también me relaja y me quita tensiones".





Para cerrar, Agustina reveló: "Mi instructora se divierte con todo lo que bostezo en las clases, pero es mi forma de exteriorizar los cambios de energía. Le recomiendo a todas las embarazadas que, primero y ante todo, escuchen lo que le van diciendo sus cuerpos, y luego, que hagan lo posible por combinar sus pasiones con su momento, porque se van a sentir muchísimo mejor".





(Foto: revista Gente)