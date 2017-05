Agustina KÃ¤mpfer hizo su primera producciÃ³n de fotos como futura mamÃ¡

Finalmente, tras días de rumores, Agustina Kämpfer confirmó que espera un hijo de Agustín Badaracco, un chef argentino que vive en México. "Somos dos amigos que decidieron tener un hijo", dijo en el programa "Cortá por Lozano".

"Bueno, yo no voy a compartir la noticia que acordé hoy, más temprano, con la producción, porque tengo muchas más ganas de confirmarles que estoy llegando a mi tercer mes de embarazo. Numeral #ListoLoDije", anunció con mucha emoción.

Y siguió: "Estoy contenta de poder contarlo acá, con todos ustedes, que me miraban con guiños y me malcriaban por las dudas... ¡y estoy feliz! Todavía falta un poco pero la verdad es que ya se habló tanto y tengo ganas de contarlo y de compartir mi felicidad, que digo 'bueno... 10 días más, 10 días menos'. Me siento bien y me siento en confianza para contarlo".

Embed

La semana pasada, Agustina reveló también el sexo del bebé que espera y confirmó que es una nena:

Embed ¡Al final, son todos iguales! #Gracias @andreafaganello y @drcapu por cuidarme TANTO! #ItsABoy #Felicidad #Emoción #Gratitud #Vida Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 7:42 PDT

Ahora, como viene realizando religiosamente, la periodista mostró la primera producción de fotos para la revista Caras que saldrá esta semana donde posa como futura mamá:

Embed #Adelanto #shooting @revistacaras ✨#MakeUp by @taticoronelok + #Peinado by @martroanes #DosGrosas Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 10:18 PDT