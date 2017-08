Agustina KÃ¤mpfer hablÃ³ sobre cÃ³mo es su relaciÃ³n con el padre de su hijo

Agustina Kämpfer, quien se encuentra transitando el quinto mes de embarazo, reveló cómo se llamará el hijo que espera junto al chef argentino Agustín Badaracco. quien se encuentra transitando el quinto mes de embarazo, reveló cómo se llamará el hijo que espera junto al chef argentino





Entrevistada por la revista Gente, la periodista contó que su hijo se llamará Juan. "Con Juan vamos a ser muy cómplices", contó la panelista de Cortá por Lozano.





Además de contar detalles del embarazo, Agustina habló a fondo sobre su relación con Badaracco, su amigo desde hace dieciocho años. "Él es inquieto, creativo, curioso, divertido, muy protector...", indicó Kämpfer.

Él es #Teo, el hijito de @yanialvarez1, ¡y hoy cumple una semana! Ni les explico la transferencia de emociones cuando lo abracé por primera vez... tan chiquito, tan frágil y tan en paz #amorincondicional #baby #vida







¿La está protegiendo mucho ahora? "En la distancia (ya que él vive en México) encontramos una forma muy especial de estar en contacto permanente y de llevar esto adelante de una manera muy unificada. De hecho, nos sorprende cuánto fluye todo a miles de kilómetros".





"Él vive allá y, si bien presenciará el nacimiento, no tenemos contemplado que venga a vivir por ahora, aunque probablemente suceda en algún momento. Yo le dije: 'Fijate, Agustín, qué vas a hacer cuando abraces a tu hijo por primera vez, porque no te vas a querer despegar nunca más'. Y él me respondió: 'Sí, a lo sé, va a ser muy fuerte'. Pero bueno, él sabe que acá tiene todo el apoyo. Está su familia, estoy yo y va a estar Juan para darle la bienvenida siempre que venga", detalló.