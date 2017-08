Agata Gallardón, ex de Adrián Navarro: "Me siento una tonta pero no me arrepiento"

Una fuerte acusación explotó en las últimas horas. Agata Gallardón, ex novia del actor Adrián Navarro, lo acusó en un programa de televisión, entre otras cosas, de extorsionarla y amenazarla.

"Nos conocimos por Facebook y vino a los dos días a La Plata a verme, vino en moto y supuestamente había perdido todo. Le presté la tarjeta de crédito para que se compre un celular", recordó Agata.

¿Cómo te sentís tras la explosión del escándalo? Me siento bien y tranquila porque hablé con la verdad. Fue un desahogo para mí, es una forma de hacerme respetar porque si no se hace respetar uno mismo, nadie te respeta. También fue frenarle el carro para que no siga haciendo esto con otras chicas. La próxima vez lo va a pensar dos veces. Me siento una tonta por haber confiado tanto, pero soy así, me gusta intentar confiar en la gente. Cualquier persona que me conozca te puede decir cómo soy y cómo me brindo a los demás. Me siento una tonta pero no me arrepiento. Me escucho y es una cosa de locos lo que pasó, pero ya está. Uno cuando dice la verdad, está tranquilo, no pienso lo que tengo que decir, es la paz interna de saber que hacés las cosas bien.

¿Te gustaría hablar con él?

No me comuniqué con él ni me interesa, va a hacer su descargo y está en su derecho. Estoy tranquila, no tiene nada malo para decir de mí. Desde la tarjeta que le presté, la comida que compré... Él se quería venir a vivir a La Plata, a mi casa y le dije que no podíamos convivir porque no lo conocía lo suficiente. Quería dar clases de teatro y hablé con mucha gente de la municipalidad. Lo intenté ayudar mucho y me respondió con una decepción. Quiero que me deje tranquila, le pedí mil veces que me deje de escribir. La semana pasada me llamó con un número anónimo, le atendí y le corté.





¿Cómo sigue el tema en la Justicia?

Hicimos la denuncia por las amenazas de los videos, yo no fui a hacer una denuncia porque me debe plata de un celular, la doy por perdida porque veo que él nunca tuvo ganas de devolvérmela. Me amenazó y eso me parece muy bajo, fue para que no suba videos. Si aparece algo, viene de él.





¿Qué sensaciones te rodean por estos días?

Me siento rara por la exposición, no estoy acostumbrada a esto, me están escribiendo miles de personas apoyándome. Hay gente que sale a matarte, pero no les doy bola. Mis intenciones siempre fueron buenas. La mayoría fueron mensajes de apoyo y les agradezco, mi intención no es solo exponerlo a él por la amenaza sino que se tome conciencia en estas cosas que pasan tanto hoy en día. Quiero demostrar que hay que ser fuerte, hay que luchar y a decir las cosas, si nos guardamos todo, nos pasan por arriba. Son cosas que lastiman a uno nada más, es mejor soltar las cosas y decirlas.