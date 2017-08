Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Adriana Mendoza quien contó cómo vivió la visita de Flavio a la función de "Que par de mentirosos". se contactó en exclusiva conquien contó cómo vivió la visita dea la función de "Que par de mentirosos".





"Fue la primera vez que vio la obra. Vengo del mismo palo que Flavio, una familia de circo, abuelos, bisabuelos, hice televisión, teatro... Hace veinte años que dejé. Fui una de las Gatitas de Porcel que viajó a Miami a hacer televisión con él. Flavio me vio toda la vida sobre el escenario", comentó Adriana en exclusiva.







"Es doble emoción volver a verme en el escenario, tener una segunda oportunidad, no me lo esperaba ni en el más loco sueño, por eso es como muy emocionante. Me lo ofrecieron y acepté porque me gustó la idea y con todo el apoyo que me dio Flavio, él siempre está para todo, es incondicional".





"Está saliendo mejor de lo que me imaginé. Es una obra muy divertida, la gente se ríe de principio a fin y lo digo de verdad. Es una obra muy linda y con linda gente, es un combo ideal", añadió.





"A Flavio le gustó, obviamente es sincero conmigo, sino me habría dicho lo contrario. También ya me vieron mis hijos. Esa es la prueba de fuego mía, que me vean mis hijos y Flavio. Ellos se rieron de principio a fin así que me puedo morir mañana, ya está. La actuación era algo que tenia absolutamente tapado y te viene toda la adrenalina de golpe", cerró con emoción.